انتشار مقاطع فيديو تسخر من إمبراطور اليابان هيروهيتو على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية مقاطع فيديو تسخر من إمبراطور اليابان في زمن الحرب هيروهيتو، وذلك في ظل تصاعد المشاعر المعادية لليابان قبل موعد العرض العسكري المقرر في 3 سبتمبر المقبل، لإحياء ذكرى مرور 80 عامًا على هزيمة الدولة المجاورة في الحرب العالمية الثانية، حسبما أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وأدى انتشار صور معدلة للإمبراطور المتوفى، المعروف في اليابان بعد وفاته باسم الإمبراطور شوا، والتي تصوره على سبيل المثال ككلب أو كتلميذة، إلى شكوى من الحكومة اليابانية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي في طوكيو، اليوم الثلاثاء، إن مقاطع الفيديو "غير مناسبة" وإن طوكيو حثت بكين عبر القنوات الدبلوماسية على التعامل معها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، في وقت لاحق اليوم، إن بكين "ما تزال تتحقق من المعلومات" حول هذا الأمر.

وفي الصين التي تقودها الشيوعية، تخضع منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لرقابة السلطات وغالبا ما يتم محو المنشورات التي تعتبر غير مناسبة بشكل سريع .

وحقيقة أن هذه الصور لم يتم حذفها، تشير إلى أن الحكومة الصينية تتسامح معها أو بمعنى أدق تسمح بنشرها.