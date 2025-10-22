أوبن أيه آي تطلق متصفحا للإنترنت ينافس جوجل كروم

أعلنت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أوبن أيه.آي اليوم الثلاثاء، إطلاق متصفح الإنترنت الخاص بها، أطلس، ما يضع الشركة المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي في منافسة مباشرة مع جوجل صاحبة أشهر برنامج لتصفح الإنترنت كروم.

في الوقت نفسه فإن توفير المتصفح الجديد الكثير من وظائف الذكاء الاصطناعي قد يسمح لشركة أوبن أيه.أي، الشركة الناشئة الأكثر قيمةً في العالم، بجذب المزيد من مستخدمي الإنترنت وتحقيق الإيرادات الناتجة عن الإعلانات الرقمية.

وذكرت أوبن أيه.آي أن شات جي.بي.تي تخدم بالفعل أكثر من 800 مليون مستخدم، لكن الكثير منهم يستخدمونها مجانا. وتزيد نفقات الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، حاليا عن إيراداتها، وتبحث عن سبل لتحقيق الربح.

وقالت أوبن أيه.آي إنه سيتم طرح المتصفح أطلس لأجهزة كمبيوتر آبل المحمولة اليوم الثلاثاء، في حين سيطرح للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز والهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس من آبل وأندرويد من جوجل في وقت لاحق.

ووصف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، هذه الخطوة بأنها "فرصة نادرة، تأتي مرة كل عقد، لإعادة التفكير في ماهية المتصفح وكيفية استخدامه".

ويأتي المتصفح أطلس من أوبن أيه.آي بعد بضعة أشهر فقط من تصريح أحد مسئوليها التنفيذيين عن اهتمام الشركة بشراء متصفح كروم الرائد في هذا المجال من جول إذا أصدر القضاء الأمريكي حكما يلزم جوجل ببيع المتصفح في دعوى الاحتكار التي أقيمت ضد جوجل.

لكن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أميت ميهتا أصدر الشهر الماضي قرارا برفض بيع كروم الذي سعت إليه وزارة العدل الأمريكية في قضية الاحتكار، ويرجع ذلك جزئيا إلى اعتقاده بأن التقدم في صناعة الذكاء الاصطناعي يعيد بالفعل تشكيل المشهد التنافسي.