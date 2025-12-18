 البرلمان الهندي يوافق على مشروع قانون يفتح قطاع الطاقة النووية المدنية أمام القطاع الخاص - بوابة الشروق
الخميس 18 ديسمبر 2025 5:51 م القاهرة
البرلمان الهندي يوافق على مشروع قانون يفتح قطاع الطاقة النووية المدنية أمام القطاع الخاص

نيودلهي - أسوشيتد برس
نشر في: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 4:43 م | آخر تحديث: الخميس 18 ديسمبر 2025 - 4:43 م

وافق البرلمان الهندي، على مشروع قانون جديد اليوم الخميس يسمح بفتح باب قطاع الطاقة النووية المدنية الخاضع للسيطرة الشديدة، أمام شركات القطاع الخاص.

ووصفت الحكومة التشريع الجديد، بأنه يمثل تحولا كبيرا في سياسة البلاد للإسراع بالتوسع في مجال الطاقة النظيفة، بينما قالت أحزاب المعارضة السياسية إنه يضعف معايير الأمان والمسؤولية القانونية.

وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع القانون أمس الأربعاء، قبل موافقة مجلس الشيوخ عليه اليوم الخميس، ويتطلب حاليا تصديق رئيسة البلاد عليه، وهو أمر شكلي، حتي يصبح ساري المفعول.

