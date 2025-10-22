خالد جاد الله: مواجهة الاتحاد هي الاختبار الحقيقي لتوروب مع الأهلي

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري ستكون أول اختبار حقيقي للمدير الفني الدنماركي ييس توروب في الدوري المصري، مشيرًا إلى أنها ستكشف قدرته على التعامل مع التحديات التكتيكية في المسابقة المحلية.

وقال جاد الله، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" من المؤكد أن ييس توروب شاهد مباريات سابقة للاتحاد السكندري من أجل وضع خطة مناسبة للمواجهة، نجاح أي مدير فني يعتمد على قراءته الجيدة للمباراة قبل بدايتها، وأتمنى أن يكون توروب قد وصل إلى هذه المرحلة بالفعل."

وأضاف:" الاختبار الحقيقي لتوروب سيكون في كيفية تعامله مع فريق يدافع بعشرة لاعبين خلف الكرة ويعتمد على نظام دفاع المنطقة، وهو ما يتطلب تحضيرًا خاصًا من الجهاز الفني."

وتابع نجم الأهلي السابق:" إذا فوجئ توروب بأسلوب لعب الاتحاد السكندري فستكون هناك مشكلة، أما إذا استعد جيدًا فسيتمكن من التعامل مع الموقف دون صعوبات."

واختتم حديثه متطرقًا إلى غياب إمام عاشور قائلًا:" نتمنى عودة إمام عاشور قريبًا، لكن الأهلي لا يتوقف على أي لاعب، فالفريق يمتلك بدائل قادرة على تعويض أي غياب".