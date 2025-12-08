موسكو: معركة بروكسل ضد إيلون ماسك وصلت إلى حرب روبوتات على منصات التواصل

تصاعدت حرب التصريحات بين بروكسل وإيلون ماسك إلى مستوى دعا رئيس الصندوق الروسي للاستثمار المباشر كيريل دميترييف للتدخل واتهام بروكسل باستخدام الروبوتات لتشويه "إكس"، وماكس.



ووصل التصعيد ذروته بتصريح دميترييف الذي اتهم الاتحاد الأوروبي باستخدام روبوتات ممنهجة لتضخيم نتائج استطلاع للرأي حول حرية التعبير، لتعزيز صورة بروكسل في النقاش العام ضد إيلون ماسك.

وأعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه فرض غرامة على منصة "إكس" بقيمة 120 مليون يورو، لانتهاكها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.

وردا على الغرامة، شبه ماسك إجراءات السلطات الأوروبية بعمل جهاز المخابرات الألماني الشرقي السري "شتازي"، داعيًا في تصعيد لفظي غير مسبوق إلى "حل الاتحاد الأوروبي" وإعادة السيادة الكاملة إلى دوله الأعضاء، في هجوم مباشر على الكتلة الأوروبية نفسها.