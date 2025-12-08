أعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدة كوتشيروفكا بمقاطعة خاركوف وتطهير بلدة روفنويه بالكامل بجمهورية دونيتسك واستمرار تقدم قواتها، وتكبيد قوات كييف خسائر بشرية ومادية كبيرة في 24 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن سير القتال خلال 24 ساعة:

ضربات استراتيجية: توجيه ضربات مركّبة بصواريخ "كينجال" فرط الصوتية والمسيرات استهدفت البنية التحتية للنقل ومجمع الوقود والطاقة ومطارا عسكريا.

تقدم على المحاور:

قوات "المركز": واصلت تطهير بلدة غريشينو في جمهورية دونيتسك والقضاء على القوات الأوكرانية المحاصرة في دميتروف، حيث كبدت العدو خسائر بلغت حوالي 480 عسكرياً خلال 24 ساعة.

قوات "الشرق": واصلت التقدم داخل عمق الدفاعات، وكبدت العدو أكثر من 205 عسكريين.

قوات "الغرب": واصلت تدمير القوات المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، وكبدت العدو أكثر من 220 عسكرياً.

قوات "الشمال": كبدت القوات الأوكرانية 210 عسكريين في منطقتها.

قوات "الجنوب": حسنت موقفها التكتيكي، وكبدت العدو أكثر من 190 عسكرياً.

قوات "دنيبر": ضربت تجمعات للقوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكبدت العدو 45 عسكرياً.

تحرير مواقع:

تحرير بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف.

اكتمال تحرير بلدة روفنويه في جمهورية دونيتسك.

إسقاط 172 طائرة مسيرة وقنبلتين جويتين موجهتين و4 صواريخ "نبتون".



