اعتبرت "تلغراف" أن إصرار مفوضة الخارجية الأوروبية كايا كالاس على رفض التفاوض مع روسيا أدى إلى إقصاء الاتحاد الأوروبي عن مباحثات التسوية في أوكرانيا، وعزز موقع موسكو التفاوضي.



وأضافت أن عددا من المسؤولين الأمريكيين أبدوا انزعاجهم من "إضفاء الطابع الإستوني" على السياسة الخارجية الأوروبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة الصادرة هذا الأسبوع تضع إنهاء النزاع في أوكرانيا عبر التفاوض كأولوية قصوى، وتحث حلف "الناتو" على وقف التوسع المستمر، وتلوم حكومات الاتحاد الأوروبي على عرقلة جهود السلام.

وأوضحت أن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عاجزة عن تقديم المزيد من الأموال لأوكرانيا التي تحتاج بشكل عاجل لـ60 مليار يورو، حيث قاد رئيس الوزراء الهنغاي فيكتور أوربان المعارضة، فيما انضمت حكومات يمينية جديدة في سلوفاكيا والتشيك والنمسا إلى المشككين في دعم أوكرانيا.

وخلصت الصحيفة إلى أن "وقت الأيديولوجيا قد انتهى"، وأن كثيرين وربما معظم الأوكرانيين يفضلون الآن السلام غير العادل، على استمرار الحرب.



من جانبها، عبرت أوكرانيا عن إحباطها من دعوات كالاس لمواصلة القتال حتى النصر دون تقديم خطة واقعية وأموال كافية بعد انقطاع الدعم الأمريكي.

وكتبت يوليا مينديل السكرتيرة الصحفية السابقة لفلاديمير زيلينسكي: "بلادنا تنزف حتى الموت. كثيرون ممن يعارضون أي مقترح للسلام يعتقدون أنهم يدافعون عن أوكرانيا، لكن هذا أوضح دليل على أنهم لا يدركون ما يحدث على خطوط المواجهة وفي البلاد".