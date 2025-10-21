نتنياهو: إسرائيل تسلمت جثتي محتجزين من قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أن تل أبيب تسلمت جثتي محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي ذكر أن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة تسلُّم جثث محتجزين في غزة.

وذكرت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستسلم جثماني محتجزين إسرائيليين، الثلاثاء، في التاسعة مساء في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن هناك تقدما بشأن استعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.