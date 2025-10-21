الحكومة العراقية تجدد عقد إستيراد الكهرباء من الأردن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خولت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء، وزارة الكهرباء بالتوقيع على التعديل الثالث لعقد شراء الطاقة الكهربائية من الأردن لمدة 12 شهرا لتغذية قضاء الرطبة (500كم) بمحافظة الأنبار أقصى غربي العراق.

وذكر بيان للحكومة العراقية "أن الحكومة خولت خلال جلستها الاسبوعية التي عقدت اليوم برئاسة محمد شياع السوداني رئيس الحكومة وزارة الكهرباء العراقية صلاحية توقيع التعديل الثالث لعقد بيع الطاقة الكهربائية مع شركة الكهرباء الوطنية في الأردن في إطار إتفاقية الربط الكهربائي العراقي-الأردني ".

وبمقتضى هذا التعديل سيتم تزويد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار بالطاقة الكهربائية على جهد" 132 كي في" لمدة 12 شهرًا بدءًا من تأريخ انتهاء التعديل الثاني في 27 سبتمبر 2025 أو دخول عقد التجهيز على جهد" 400 كي في" حيز التنفيذ.

كما أقرت الحكومة مسودة عقد الغاز المقدمة من شركة إكسرليت إنرجي الأمريكية بين ممثلي وزارات النفط والنقل والكهرباء وممثلي الشركة بشأن مشروع المنصة العائمة لإستيراد الغاز جنوبي العراق.

وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قد كشف أمس الإثنين أن الحكومة العراقية ستوقع عقدا مع شركة اكسرليت إنرجي الأمريكية لتوريد الغاز الأمريكي للعراق ومستمرة في إجراءات إحالة مشروع المنصة الثابتة في ميناء الفاو لاستيراد وتصدير الغاز.