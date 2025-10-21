حماس: الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق من خلال خروقاته المتكررة

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير المخابرات التركي الدكتور إبراهيم قالن، في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان نشرته الحركة عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، ضم وفد الحركة كلا من أعضاء المكتب السياسي: خالد مشعل، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله، وسامي خاطر.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس القيادي للحركة مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يتلكأ في تنفيذ بنود الاتفاق من خلال خروقاته المتكررة خلال الأيام الماضية، وعدم التزامه بفتح معبر رفح أمام سفر المرضى والمصابين، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما أكد درويش، التزام الحركة بالوقف التام لإطلاق النار رغم خروقات العدو المتكررة، مشددا على إصرار الحركة مع فصائل الشعب الفلسطيني على الحقوق الثابتة لشعبنا في تقرير مصيره وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وضرورة توفير كل المتطلبات الأساسية للبدء الفوري في عمليات الإيواء وإصلاح الطرقات وتوفير المياه والمساعدات الغذائية، وصولًا إلى إعادة الإعمار الكامل لما دمره العدوان في قطاع غزة.

كما قدّر رئيس المجلس القيادي للحركة عاليا جهود الجمهورية التركية، وفي مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوسطاء على ما بذلوه من جهود لوقف حرب الإبادة الجماعية على أهل غزة، مشيدا بالموقف التركي بشكل عام المساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وأكد أهمية اضطلاع جميع قوى وفعاليات الأمة العربية والإسلامية بدورها في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ولا سيما في غزة التي تعاني من آثار حرب الإبادة الإسرائيلية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، موقف تركيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والبدء الفوري بإعادة الإعمار.

كما أكد وزير المخابرات الدكتور إبراهيم قالن، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الجمهورية التركية لتثبيت وقف إطلاق النار، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.