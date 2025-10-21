بريطانيا ترسل عددا من جنودها إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة

قالت شبكة «سكاي نيوز»، إن أرسلت قوة صغيرة العدد من جنودها إلى إسرائيل، للمساعدة في الجهود الدولية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بناء على طلب أمريكي.

وأشارت إلى أن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، صرح بإرسال القوة بعد أسبوع واحد فقط من تصريح وزيرة الخارجية الجديدة إيفات كوبر، بأن المملكة المتحدة «ليس لديها خطط» لإرسال جنود.

وذكرت أن قائد القوة البريطاني سيعمل نائبًا للقائد الأمريكي، المكلف بإدارة مركز التعاون العسكري المدني، والذي من المتوقع أن يضم أيضًا قوات من مصر وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وقال هيلي، إن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بين حماس وإسرائيل «خلق فرصة للسلام طويل الأمد».

وأضاف خلال إجابته على أسئلة صحفية ضمن فعالية بالعاصمة لندن، مساء الاثنين: «بإمكاننا المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار، ولدينا خبرة ومهارات متخصصة عرضنا المساهمة بها».

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، إن إرسال القوة يأتي في إطار اندماج المملكة المتحدة في جهود التخطيط التي تقودها الولايات المتحدة، من أجل استقرار غزة بعد الصراع.

وأكد أن المملكة المتحدة تواصل العمل مع الشركاء الدوليين لدعم وقف إطلاق النار في غزة، وتعزيز مساهمتها بشكل أفضل في عملية السلام.

وبحسب تقرير «سكاي نيوز»، فإن القوة المرسلة منفصلة عن قوات حفظ السلام المقرر نشرها في الإقليم للمساعدة في تأمين عملية السلام.

وتشكل هذه القوة جزءا أساسيا من خطة ترامب للسلام المكونة من 21 بندا.