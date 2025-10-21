إصابة 6 أشخاص إثر تصادم سيارتين عند مدخل مدينة أسوان الجديدة

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل عند مدخل مدينة أسوان الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل عند المدخل القديم لمدينة أسوان الجديدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة.

وتبين من التحريات والمعاينة المبدئية أن المصابين هم: "أمينة محمد الأمين، 30 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس وجروح متفرقة بالجسم، محمود محمد مكي، 30 سنة، مصاب بخلع في الكتف الأيمن وكدمات متفرقة، وعبير سيد محمود، 54 سنة، مصابة باشتباه كسر في الذراع الأيسر".

كما أصيب كل من: "عبد الله رأفت مقبول، 22 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس، يوسف إمام علي، 29 سنة، مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، محمود طارق محمود، 19 سنة، مصاب باشتباه كسر في الأنف".

وجرى نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.