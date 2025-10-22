سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وقّع وزراء حزب الليكود الإسرائيلي رسالة بعثوا بها إلى الرئيس إسحاق هرتسوج، الثلاثاء، يدعونها فيها إلى العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإنهاء محاكمته بقضايا فساد.

نتنياهو يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، وقّدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر 2019.

وقالت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية: "توجهت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان اليوم الثلاثاء إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ بطلب للعفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وأوضحت أن سيلمان "قدمت الطلب في رسالة قدمتها إلى ديوان الرئيس، ووقعّها جميع وزراء الليكود (14)" وهو الحزب الذي يقوده نتنياهو.

سيلمان قالت في رسالتها إن "هذه الخطوة (طلب العفو) تأتي بدافع الحاجة الوطنية الواضحة إلى تمكين رئيس الوزراء من التفرغ الكامل لشؤون الدولة".

واعتبرت أن محاكمة نتنياهو "جرح نازف في جسد المجتمع الإسرائيلي، يُضرّ بالوحدة الوطنية ويُعمّق الشرخ بين أبناء الشعب، كما والحملة الأمنية لم تنته بعد".

وفي 8 أكتوبر 2023 بدأ نتنياهو إبادة جماعية بقطاع غزة، وشن لاحقا حربين على لبنان وإيران، كما تنفذ تل أبيب غارات جوية دموية على اليمن وسوريا.

سيلمان تابعت: "في نظر جمهور غفير، تُعتبر محاكمة رئيس الوزراء محاكمةً لفئةٍ كاملة من الشعب. محاكمةٌ يُضرّ وجودها في حدّ ذاته بمكانة البلاد في العالم".

واكتسب النقاش حول احتمال العفو عن نتنياهو زخما بعد أن طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطابه بالكنيست في 13 أكتوبر الجاري، ذلك من هرتسوغ.

ووقتها قال ترامب لهرتسوج: "لماذا لا تمنحون بيبي (نتنياهو) عفوًا؟ في زمن الحرب، من يُبالي بالسيجار والشمبانيا؟"، في إشارة لهدايا تلقاها نتنياهو بشكل يخالف القانون مقابل تقديم تسهيلات لرجال أعمال.

والاثنين، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية: "بالنسبة لخيار العفو الرئاسي، الذي أشار إليه الرئيس ترامب، فلا يُبحث حاليا، كما لا يُطرح اتفاق الإقرار بالذنب، لأن كليهما يتطلب اعترافا من نتنياهو نفسه".

ويرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب في أي من القضايا التي يُحاكم فيها.

وذكرت هيئة البث أنه "زادت في الأيام الأخيرة تحركات سياسية وقانونية تهدف إلى إلغاء أو تعليق محاكمة نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري العبري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في تلك القضايا عام 2020، وهو ينكر صحة التهم الموجهة إليه، ويدعي أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 10 أكتوبر الجاري يسود وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لخطة ترامب الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الجماعية بغزة منذ 8 أكتوبر 2023.

وخلّفت هذه الإبادة في غزة 68 ألفا و229 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و369 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.