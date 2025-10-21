باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر تقدر بـ88 مليون يورو

قالت المدعية العامة فى باريس لور بيكو، إن المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر يوم الأحد تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو (102 مليون دولار)، لكن التقدير النقدي لا يشمل قيمتها التاريخية بالنسبة لفرنسا.

وقالت بيكو، التي يقود مكتبها التحقيق، إن حوالي 100 محقق يشاركون الآن في عملية البحث التي تقوم بها الشرطة عن المشتبه بهم والجواهر بعد سرقة يوم الأحد من المتحف الأكثر زيارة في العالم.

وتابعت في مقابلة مع قناة "آر تي إل": "لن يكسب مرتكبو الجريمة الذين أخذوا هذه الجواهر 88 مليون يورو إذا كانت لديهم الفكرة السيئة جدا بتفكيك هذه المجوهرات".

وأضافت: "ربما يمكننا أن نأمل أن يفكروا في هذا وألا يدمروا هذه المجوهرات دون سبب أو منطق".