البرهان من مطار الخرطوم: مستمرون في دحر الدعم السريع

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، تعهده بالقضاء على قوات الدعم السريع "وعدم إتاحة الفرص لهم للعودة مرة أخرى".

جاء ذلك خلال تفقد البرهان الذي يتولى أيضا قيادة الجيش، مطار الخرطوم الدولي عقب تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة فجر الثلاثاء، وفق بيان من الجيش السوداني.

وذكر بيان الجيش: "قواتنا تصدت فجر اليوم بنجاح لاستهداف المليشيا (الدعم السريع) على مطار الخرطوم بالمسيرات وأسقطتها قبل وصولها إلى أهدافها".

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات السودانية الاثنين، إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي اعتبارا من غد الأربعاء، للمرة الأولى منذ اندلاع القتال بين الجيش و"الدعم السريع" في أبريل 2023.

ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش و"الدعم السريع" حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.

وقال البرهان إن "أعداء الشعب (دون تحديد) لم يقرأوا التاريخ لأنهم طارئون على السودان وأهله، وأرض السودان هي أرض للمجد وسنعيد هذا المجد" .

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع "لن تنال من الشعب السوداني، وقواته المسلحة قادرة على أن توفر الحماية والأمان لأهل السودان".

وأضاف: "نحن عازمون على القضاء على هذا التمرد (قوات الدعم السريع ) ولن نتيح الفرصة لعودة المتمردين مرة أخرى".

وخلال الأشهر الأخيرة، كرر البرهان في أكثر من مناسبة، أن الجيش السوداني لن يضع السلاح قبل القضاء على قوات الدعم السريع.

وأعرب البرهان عن ترحيبه بـ"السلام المبني على الأسس الوطنية الراسخة"، مضيفا: "لا نريد لأي مليشي مرتزق أو أي جهة ساندت المليشيا (قوات الدعم السريع) أن يكون لهم أي دور في مستقبل السودان".

وأردف: "شروطنا ليست بمستغربة نظرا لما ترتب من أضرار بليغة على السودان ومواطنيه من فئة اذاقتهم العذاب".

وفجر الثلاثاء، تصدت دفاعات الجيش السوداني، لهجوم بطائرات مسيرة استهدف عدة مواقع بالعاصمة الخرطوم، وسط سماع دوي انفجارات.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن عددا من الطائرات المسيرة استهدفت عدة مواقع في مدينتي الخرطوم وأم درمان، دون حديث عن الجهة التي خلف الهجوم.

كما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لهجوم قيل إنه لطائرات مسيرة استهدفت مطار الخرطوم الدولي.

وتتهم السلطات السودانية قوات الدعم السريع باستهداف المنشآت المدنية عبر طائراتها المسيرة، دون تعليق من الأخيرة التي تدعي أنها تعمل على حماية المدنيين.