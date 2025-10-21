قال الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنوفية، إن مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي بقرية جروان التابعة لإدارة الباجور التعليمية شهدت تسجيل 24 إصابة بالجدري المائي، حتى أمس الاثنين.

ونفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، تسجيل إصابات جديدة اليوم، مؤكدًا أن المدرسة تعمل بشكل طبيعي.

وأشار إلى استمرار التعاون بين أجهزة المحافظة لمتابعة الوضع لحظيًا، مؤكدًا إجراء الكشف الطبي على كل طلاب المدرسة، والتوصية بإعطاء المصابين الأدوية الطبية اللازمة لحين تماثل الشفاء.

وذكر أن اليوم الأول شهد إصابة ما بين 10 إلى 12 طالبًا في فصل واحد، ثم تنوعت الإصابات بعدها بين طلاب في المرحلة الابتدائية.

وأكد أن «المرض ليس خطيرًا»، مضيفًا: «بالنسبة للناحية التعليمية لا مشكلات، فالعملية مستمرة والحضور كثيف ونسبته تصل إلى 99%».

ولفت إلى أحقية شعور أولياء الأمور بالقلق، مختتمًا: «لكن مديرية الصحة طمأنتنا جدًا، وهناك مجموعة قليلة من الطلاب حصلت على إجازة اليوم».

وارتفع عدد الإصابات بمرض الجدري المائي بين تلاميذ مدرسة الشهيد أحمد سالم البيومي بقرية جروان التابعة لإدارة الباجور التعليمية، إلى 24 حالة.

وتواصل مديرية الصحة بالمنوفية متابعة المدارس في مختلف الإدارات التعليمية، تحسبًا لظهور أي حالات جديدة، إلى جانب تنفيذ حملات توعية للطلاب وأولياء الأمور حول طرق الوقاية من العدوى، وأهمية الالتزام بالتطعيم والنظافة الشخصية.