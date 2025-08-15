الكرملين: بوتين يستعد لمحادثات طويلة مع ترامب في أنكوراج

قال الكرملين إنه من المتوقع أن تستمر القمة المقررة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، اليوم الجمعة، ما بين ست إلى سبع ساعات.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الرسمي: "نفترض أن تجري في البداية محادثة شخصية، وذلك بمشاركة المستشارين. ثم يلي ذلك محادثات بين الوفدين، ربما في شكل غداء عمل".

وأضاف بيسكوف: "بعد ذلك، سينسحب رئيسا الدولتين لبعض الوقت ثم يجتمعان ثانية لعقد مؤتمر صحفي مشترك".

وتوجه بوتين في وقت سابق إلى ألاسكا قادما من منطقة ماجادان في أقصى الشرق الروسي.

وتابع بيسكوف، في وقت سابق، أن الزعيم الروسي سيصل في تمام الساعة الـ11 صباحاً "19:00 بتوقيت جرينتش" إلى أنكوراج، حيث سيعقد الاجتماع في قاعدة عسكرية أمريكية.

وأضاف بيسكوف، أن ترامب سيستقبل بوتين - المعروف دولياً بأنه يجعل محاوريه ينتظرون في كثير من الأحيان لعدة ساعات - عند الطائرة.