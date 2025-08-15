ضبط مصنعين ومخزن للسلع المغشوشة والمقلدة في القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط مصنع ومخزن بدون ترخيص بمنطقتي شبرا الخيمة والخانكة بمحافظة القليوبية، بداخلهما 1184993 قطعة أدوات كهربائية مختلفة الأنواع منتج نهائي، مستلزمات إنتاج، مقلدة ومغشوشة وتحمل علامات تجارية بدون تفويض من الشركات المالكة لها.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، وبداخله 51 ألف متر سلك كهربائى مختلفة المقاسات مجهولة المصدر، 7.725 طن مستلزمات إنتاج –2452 قطعة مستلزمات تعبئة، و2200 عبوة فارغة مستلزمات تعبئة، و4600 قطعة ملصق، ومستلزمات تغليف مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات تدل على مصدرها، و7 قطع ماكينة خط إنتاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاء ذلك في إطار مكافحة الجرائم التموينية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية وضبط العلامات المقلدة والمغشوشة