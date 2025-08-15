تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أقل مستوياتها منذ عام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بشدة خلال تعاملات اليوم الجمعة لتصل إلى أقل مستوياتها منذ عام، قبل القمة المقررة في وقت لاحق من اليوم بين الرئيسين الأمريكي والروسي في ألاسكا.

وتراجع سعر العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي الأوروبية في بورصة أمستردام للسلع إلى 31.11 يورو "36.43 دولار" لكل ميجاوات/ساعة.

كان آخر انخفاض لأسعار الغاز الطبيعي إلى مثل هذا المستوى في يوليو 2024. وتترقب أسواق السلع بفارغ الصبر نتائج الاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في ولاية ألاسكا الأمريكية اليوم.

وقد تعطي هذه المحادثات زخمًا حاسما لجهود وقف إطلاق النار في الروسية الأوكرانية وبالتالي رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تعد روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد الولايات المتحدة.