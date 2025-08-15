الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمل الفرقة 99 في غزة ضمن خطة الاحتلال الكامل للقطاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بدء عمل "الفرقة 99" خلال الأيام الأخيرة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وذلك ضمن خطة أقرتها الحكومة لاحتلال ما تبقى من القطاع، بداية من هذه المدينة.

ويوم الأربعاء، صدّق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على "الفكرة المركزية" لخطة احتلال قطاع غزة كاملا، بما في ذلك عملية مهاجمة حي الزيتون، التي بدأت الثلاثاء، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن "قوات لواء الناحال واللواء 7 تحت قيادة الفرقة 99 بدأت العمل في الأيام الأخيرة في منطقة (حي) الزيتون".

وسبق أن نفذت "الفرقة 99" عملية احتلال محور نتساريم وسط القطاع، كما ساهمت في تنفيذ عمليات إبادة في مناطق جباليا وبيت لاهيا (شمال)، فيما نفذت أيضا عملية طويق بلدة بيت حانون (شمال).

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته "تعمل لكشف العبوات الناسفة، وتدمير البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها"، مدعيا أنه "في إطار نشاطها، هاجمت القوات ودمرت مبنى مفخخا كان يستخدم لتخزين وسائل قتالية".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام تنفيذ عمليات تدمير واسعة في حي الزيتون، مستخدما روبوتات مفخخة وأحزمة نارية، ما أدى إلى انهيار عشرات المنازل وارتكاب مجازر أجبرت آلاف الفلسطينيين على النزوح.