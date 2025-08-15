 وصول ترامب إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا لعقد قمة مع بوتين بشأن الحرب الروسية الأوكرانية - بوابة الشروق
الجمعة 15 أغسطس 2025 10:39 م القاهرة
وصول ترامب إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا لعقد قمة مع بوتين بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة، ألاسكا - (أ ب)
نشر في: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 10:21 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أغسطس 2025 - 10:21 م

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ألاسكا، اليوم الجمعة، لعقد قمة هامة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد تعيد تشكيل مسار الحرب في أوكرانيا والعلاقات بين موسكو وواشنطن.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس الروسي على متن طائرته بعد قليل. وقد وضعت لافتة كبيرة مكتوب عليها "ألاسكا 2025"، على مدرج قاعدة إلمندورف ريتشاردسون المشتركة في أنكوراج ترحيبا بالرئيسين، يحيط بها 4 مقاتلات متوقفة وسجاد أحمر.

وسبق أن تبادل ترامب وبوتين مصافحات لاقت متابعة دقيقة، لكن المصافحة المرتقبة اليوم الجمعة ستكون تحت مراقبة دقيقة مثل أي مصافحة سابقة، كما سيتم تحليل أي لغة جسد أو تلميحات تشير إلى شعور كل منهما.


