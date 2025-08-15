التعليم: تطبيق أعمال السنة للشهادة الإعدادية بنسبة 20% يبدأ فعليا 2027- 2028

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التطبيق الفعلي لنظام أعمال السنة على طلاب الشهادة الإعدادية، سيبدأ من العام الدراسي 2027-2028.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن القانون الذي تم إقراره في البرلمان خلال شهر يوليو الماضي وصدّق عليه الرئيس، الخميس، يتضمن عدة تعديلات، من بينها عودة أعمال السنة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بنسبة لا تتجاوز 20%.

وأشار إلى أن نص القانون لم يحدد موعد بدء التطبيق، لكن القرار الوزاري الذي أصدره وزير التربية والتعليم، ينص على بدء تطبيق النظام على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الإعدادي في العام الدراسي 2025-2026.

وأوضح: «سيتم بدء التطبيق الفعلي للقرار على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2027-2028، أي حينما تصل هذه الدفعة الجديدة إلى الصف الثالث الإعدادي».

ورد على مخاوف أولياء الأمور بشأن شفافية وآلية تطبيق درجات أعمال السنة، مؤكدا أن الدرجات لن تكون خاضعة للتقديرات الشخصية؛ ولكنها ستعتمد على معايير منضبطة تشمل نسبة حضور الطلاب التي يتم تسجيلها يوميًا، ونتائج الاختبارات الشهرية التي يخضع لها الطالب.

ونوه أن الوزارة ستصدر قرارات تنظيمية مفصلة في حينه لتوضيح جميع الجوانب، مؤكدا أن الحضور والانتظام سيكونان جزءًا من تقييم أعمال السنة.

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20% من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.