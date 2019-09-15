أعلن اتحاد الكرة جدول مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.

وكان حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنًا مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سوف يعلن في غضون 48 ساعة ، وهو الوقت الذي قدره اتحاد الكرة لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.

كما وضع اتحاد الكرة عملية التنسيق مع الشركة الراعية والعدد الأغلب من أندية القسم الممتاز حول بعض ترتيبات المسابقة من بين أولوياته قبل إعلان الجدول إيمانا منه بتعظيم الجانب التسويقي للمسابقة الذي ينعكس إيجابا على المسابقة والأندية المشاركة بها في ظل انتظامها واحترام مواعيدها.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن مواعيد الأسبوع الـ18 بعد تحديد الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الإفريقية.