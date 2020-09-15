متعب لـ صالح: لم يعد لدي ما أقوله لك والناس لن تحبك أكثر من الأهلي

وجه عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسائل قوية إلى صالح جمعة، لاعب الفريق الحالي، بسبب ابتعاده عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «لا أملك ما أقوله لصالح خلاص، أنا أكثر شخص أحبه وأكثر شخص تكلمت عنه ودافعت عنه ونصحته، لأنني أعرف قمية صالح وإمكانياته ولكنه مش عايز، نفسي أقوله حاجة ولكن لا أعلم ماذا سأقول».

وأضاف متعب: «يا صالح هذا مستقبلك وأكل عيشك وهذه الفرصة لا تأتي لأي حد، أنت تلعب في النادي الأهلي، لو أنك لا تعلم من هو النادي الأهلي وجمهور الأهلي ومجلس إدارة الأهلي يبقى لازم تفهم، تستطيع أن تفعل كل شيء بعد الاعتزال إلا أنك ترجع تلعب تاني».

وتابع: «أنا حاليًا أتمنى أرجع ألعب 5 دقايق في الملعب، مش عارف ، لم يعد ذلك متاحًا، ركز في حياتك، ركز في الكرة، وبعد ما تبطل افعل ما تشاء».

وأوضح نجم الأهلي السابق: «لو لي حكم على صالح هحبسه في البيت، ولا يخرج سوى للتدريبات ويعود للبيت مرة أخرى، 6 شهور سنة ولكن سأحبسه في البيت، وأقوم بتعيين ناس تقعد معاه ولا يذهب لأي مكان سوى التمرين».

وواصل: «عنده موهبة وعنده حب الناس، في يوم من الأيام قلت له لا أعلم كيف تحبك الناس بهذا القدر، اتفرمنا عقبال ما نلنا حب الجماهير، لا أعلم ما السبب فيما وصل له صالح، هل أصحابه والناس من حوله، يجب ان تكون لديك رغبة ان تكون موجودًا، كيف ترى الناس تلعب ولا تغير، كيف ترى الناس تسجل وتتألق وأنت طوال الوقت خارج القائمة».

وشدد متعب: «الناس لن تحبك أكثر من الأهلي، والناس لن تدافع عنك على حساب الأهلي، أنت من سيخسر الناس يوم بعد يوم، أنا واحد من الناس كنت بكلم صالح كل يوم الآن مرت فترة لم أكلمه».

وكشف: «في السنة الأخيرة لي مع الأهلي تعمدت ان يشاركني صالح جمعة في الغرفة وحاولت أنصحه وأجعله يستفاد على قدر المستطاع وعلى الأقل كان يشارك بشكل أكبر من الوقت الحالي».

واتم: «صالح لديه شيئين متناقضين تمامًا، هو شخصية طيبة للغاية ولكن دماغه في حتة تانية، أتمنى صالح يرجع ولكن الأمر بيده هو، النادي فعل له كل شيء والجهاز الفني فعل لأجله كل شيء.. أكبر مثال عندك يا صالح أخوك»