ألمانيا تستثمر 40 مليار يورو حتى عام 2030 لخفض تأخير القطارات

أعلنت وزارة النقل الألمانية وشركة السكك الحديدية المملوكة للدولة (دويتشه بان) في فرانكفورت اليوم الجمعة، أنه سيتم تجديد شبكة السكك الحديدية الألمانية التي تعاني من التأخير في حركة القطارات بحلول عام 2030 في برنامج تموله الدولة بتكلفة 40 مليار يورو (43 مليار دولار).

وقال وزير النقل فولكر فيسينج بعد اجتماعه مع المديرين التنفيذيين لشركة دويتشه بان: "نعرف الآن التسلسل الذي سيذهب إليه المشروع بأكمله".

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه بان ريتشارد لوتز البرنامج بأنه "لا مثيل له في تاريخ الشركة".

وتتضمن قائمة المشاريع المطروحة 40 مسارا رئيسيا. وقال فيسينج إنه يتوقع أن تنفذ دويتشه بان التجديد "بالسرعة المطلوبة".

يشار إلى أن جزءا من التمويل سيأتي من زيادة في أسهم دويتشه بان التي يجب أن توافق عليها المفوضية الأوروبية.

وسيتم إيقاف تشغيل أجزاء من مسارات القطارات لمدة خمسة أشهر في كل مرة، مما يؤدي إلى تحويلات طويلة للركاب وعمليات الشحن بهدف تقليل حدوث الاضطرابات المستقبلية.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي هذه الطريقة إلى خفض التكاليف على المدى الطويل.

وكان مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا قد تولى يوم الأربعاء التحقيق في وقائع الحرائق المتعمدة ذات الدوافع السياسية المحتملة في منشآت تابعة للسكك الحديدية في مدينة هامبورج شمالي البلاد.

كانت النيران اشتعلت في غرف كابلات في ثلاثة مواقع على خطوط السكك الحديدية في هامبورج ليلة الجمعة الماضية.

كانت وزيرة الداخلية نانسي فيز أكدت أنه سيتم التوصل إلى الجناة وسيتم تحسين وسائل الحماية على خطوط السكك الحديدية، وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة يوم الأحد:" يجب علينا أن نحمي البنية التحتية للسكك الحديدية لدينا بصورة أفضل. لهذا السبب سنعزز الرقابة عبر الفيديو. سنزيد عدد الكاميرات الموجودة في أنظمة السكك الحديدية من 9000 إلى 11000 كاميرا بحلول العام المقبل".

من جانبه، طالب وزير النقل فولكر فيسينج بتدخل صارم من جانب دولة القانون، ولفت السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر إلى أن "مثل هذه الهجمات هي شكل من أشكال الإرهاب. لا يسعنا أن نصف عدم وقوع أذى بدني لأحد سوى أنه من قبيل حسن الحظ".

كانت الحرائق تسببت في إلغاء العديد من رحلات السكك الحديدية بين هامبورج وبرلين كما تأثرت خطوط النقل المحلية أيضا حسبما ذكرت شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" التي قالت إن الحرائق تسببت في إلغاء 27 رحلة قطار بالكامل و65 رحلة بشكل جزئي، كما اضطر 70 قطارا إلى تحويل المسار الأمر الذي أخرها لما يقرب من ساعة.