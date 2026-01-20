ميرتس: الأمن الغذائي في ألمانيا عاد ليحظى بالأولوية في ظل الأزمات الجيوسياسية

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن الأمن الغذائي في ألمانيا عاد ليحظى بالأولوية بصورة أكبر في ظل الأزمات الجيوسياسية.

وخلال جولة في معرض الزراعة "الأسبوع الأخضر" في العاصمة الألمانية برلين، قال ميرتس، مساء اليوم الثلاثاء:"لم تعد الأمور مضمونة"، وأردف:"وفي ضوء ذلك تحديدًا، من الصواب أن نحمي المزارع وأن نتيح لها فرصة التطور".

وأوضح رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أن الحكومة الاتحادية تناقش أيضًا موضوع الأمن الغذائي في مجلس الأمن القومي الذي أُنشئ منذ فترة وجيزة، معتبرًا أن هذا الإجراء يعكس وضع القضية في سياق استراتيجي أوسع.

كما شدد المستشار الألماني، على التسهيلات التي أقرتها الحكومة تحت قيادته لصالح المزارعين في ألمانيا، مشيرًا على سبيل المثال إلى إعادة العمل باسترداد ضريبة الديزل الزراعي اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف أعباء الوقود عن المزارعين.

كذلك أشار إلى تسهيلات في القواعد المتعلقة باستخدام الأسمدة.

وأكد ميرتس، قائلًا: "نريد مواصلة السير في هذا الطريق بشكل دؤوب"، مضيفًا: "سنسعى إلى توفير أطر عمل جيدة للزراعة، ولقطاع الغابات، ولصناعة الغذاء في بلادنا".