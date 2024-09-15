شركة النفط الوطنية النيجيرية تبدأ شحن البنزين من مصفاة دانجوتي

بدأت شركة النفط الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة في شحن البنزين من مصفاة دانجوتي، وهي خطوة قد تنهي عقودا من اعتماد نيجيريا، أكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، على واردات الوقود.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيمي سوناي، المتحدث باسم شركة النفط الوطنية النيجيرية قوله إن الشاحنات بدأت في تحميل البنزين في المصفاة، التي تقع في ضواحي مدينة لاجوس، المركز التجاري للبلاد.

ونشرت مجموعة دانجوتي، اليوم الأحد، مقاطع فيديو، على تطبيق إكس المعروف سابقا باسم تويتر، لشاحنات يجرى تحميلها.

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق يسمح لشركة النفط الوطنية النيجيرية بمبادلة النفط الخام بكمية مماثلة من البنزين من المصفاة التي يملكها الملياردير أليكو دانجوتي.