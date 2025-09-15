ألقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى المشاركين في القمة العربية الإسلامية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن ما تعرضت له دولة قطر الشقيقة من عدوان إسرائيلي سافر هو اعتداء على الأمة العربية والإسلامية بأكملها.

وأشار إلى أن «هذا العدوان بمثابة اعتداء على أمن قطر واستقرارها واعتداء على حرمتها وحقوقها».

وحذر من أن «خطورة الظرف الراهن في منطقة الشرق الأوسط تفوق بكثير ما يمكن أن تختزله كلمات بعينها أو مفردات بذاتها».

وأضاف: «لا شك أننا أمام مرحلة تاريخية حاسمة وفاصلة لا يستعصي فيها تشخيص الأخطار والتهديدات الماثلة أمامنا، ولقد بات جليا للجميع أن الاحتلال الإسرائيلي لا يرى أي حدود لهيمنته وتسلطه وتجبره».

ونوه أن «الاحتلال الإسرائيلي لا يرى أي سقف لانتهاكاته الممنهجة للقانون الدولي والميثاق الأممي، بل وحتى لأبسط قواعد التعايش المتمدن والمتحضر».

ولفت إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي لا يرى سبيلا لتحقيق سكينته إلا عبر إدخال المنطقة برمتها في دوامة لا متناهية من العنف والخراب والدمار»، محذرًا من أن «الاحتلال الإسرائيلي بسياساته العدوانية وممارساته الإجرامية أضحى يشكل أكبر خطر على السلم والأمن إقليميا ودوليا».

واستطرد: «لتكن قراراتنا متوافقة مع هذا السياق ولندفع صفا واحدا وموحدا نحو ترجمة الوعي الدولي المتزايد إلى إجراءات حازمة للجم غطرسة المحتل، وإنصاف دول وشعوب المنطقة، والتسريع بمعالجة لب وجوهر الصراع برمته».

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.