قالت إدارة مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن 7 أطفال توفوا في مجمع ناصر الطبي خلال أسبوع على وقع المجاعة وسوء التغذية في القطاع.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، أن 4 أجنّة و3 أطفال خدج توفوا داخل الحضّانات، في ظل معاناة الأمهات جراء سوء تغذية، والحصار والقصف المتواصل على قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 422 شهيدًا، من بينهم 145 طفلا.

ومنذ إعلان التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) للمجاعة في غزة، سُجّلت 144 حالة وفاة، من بينهم 30 طفلا.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح أحيانًا بدخول كميات محدودة جدًا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة.