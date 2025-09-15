الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يعتبر نتائج الانتخابات المحلية ليست كارثية

أعرب الرئيسان المشاركان للحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني الذي ينتمي لتيار يسار الوسط، بيربل باس ولارس كلينجبايل، عن خيبة أملهما من نتائج الانتخابات المحلية في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، شمال الراين-وستفاليا، اليوم الأحد.

وقالت بيربل باس لشبكة "دبليو دي آر" الإقليمية: "في الواقع إننا لم نستطع إيقاف الاتجاه النزولي. والنتائج، بالطبع، لا تسعدني"، وذلك بعد أن أظهرت التوقعات الأولية حصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 6ر22% من الأصوات على مستوى الولاية.

ومع ذلك، قالت باس إن النتائج ليست كارثية، كما كان يُتوقع سابقا لحزبها.

وقالت باس، التي نشأت في منطقة الرور بالولاية، قلب الصناعة الألمانية سابقا: "يجب علينا، بالطبع، أن نسأل أنفسنا كيف يمكننا الخروج من هذا التراجع."

وقال الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينجبايل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الوضع الاقتصادي كان القضية الأكثر إلحاحا لدى الناخبين: "ولن نتراجع عندما يتعلق الأمر بالنمو الاقتصادي والوظائف المستقرة. هذه أولويتنا."."