قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الاعتداء الإسرائيلي على قطر يقوض جهود السلام والتهدئة.

وأكد خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، تضامن السودان الكامل مع قطر قيادة وحكومة وشعبًا، ووقوفها إلى جانب الدوحة في المؤامرة التي تعرضت لها.

وجدد التأكيد أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والعادل في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية، محذرًا من أن تجاوز تلك الحقيقة سيؤدي إلى استمرار دوامة الصراع وتهديد الأمن والسلم الإقليميين.

ودعا إلى «تحرك عربي وإسلامي ودولي جاد يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، ويضع حدًا لسياسة ازدواجية المعايير».

وأضاف: «نؤمن أن وحدة صفنا وتماسك موقفنا المشترك السبيل الوحيد والأمثل للتأثير على مسار الأحداث، وإعادة الاعتبار لنا وللقانون الدولي، وبناء مستقبل آمن يسوده العدالة والسلام لشعوبنا جميعًا».

وتستضيف قطر، اليوم الاثنين، قمة عربية وإسلامية بمشاركة عدد من زعماء وقادة الدول العربية والإسلامية لبحث سبل الردّ على العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية.

وشهدت الدوحة مساء أمس اجتماعًا تحضيريًّا لوزراء خارجية وممثلين من 57 دولة عربية وإسلامية، حيث ناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس بالدوحة الثلاثاء الماضي.