إسبانيا في مهمة حسم التأهل امام السويد في قمة المجموعة السادسة

إيرلندا تستهدف الصعود من سويسرا.. وايطاليا في مواجهة سهلة أمام ليشتنشتاين

تستكمل اليوم الثلاثاء، منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020، بتسع مباريات قوية، سيكون أبرزها مواجهة المنتخب الإسباني أمام مستضيفه السويدي في التاسعة إلا الربع مساءً على ملعب فريندز آرينا، في قمة مباريات المجموعة السادسة، فيما تلتقي أيرلندا مع سويسرا على ملعب جنيف في التوقيت ذاته ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتستضيف فنلندا أرمينيا، في السادسة مساءً على ملعب فيريتاس ستاديون، فيما تحل جورجيا ضيفًا على جبل طارق في التاسعة إلا الربع على ملعب فيكتوريا، والبوسنة والهرسك على اليونان، في التوقيت ذاته على ملعب ملعب أثينا الأولمبي، فيما تحل إيطاليا التي ضمنت تأهلها ضيفةً على ليشتنشتاين على ملعب رينبارك، ويواجه المنتخب الروماني نظيره النرويجي، على ملعب أرينا ناسيونالا، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة مالطا مع جزر فارو على ملعب تورسفولور.

في أهم مباريات اليوم سيكون المنتخب الإسباني أمام فرصة أخرى لحسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم أوروبا 2020، والمقرر إقامتها في 12 دولة و12 مدينة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاق البطولة القارية، وذلك عندما يحل ضيفا على نظيره السويدي، في قمة المجموعة السادسة.

وكان بإمكان منتخب لاروخا أن يدخل مباراة اليوم أمام السويد، التي لم يخسر أمامها منذ 2006، وهو ضامن لتأهله لو نجح في الصمود لدقائق معدودة في مباراة السبت أمام النرويج حيث تلقى هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة بـ19 نقطة بعد سبع جولات، متقدما بفارق 5 نقاط عن مضيفه السويدي، صاحب المركز الثاني، و6 عن رومانيا، صاحبة المركز الثالث، التي يلتقيها في الجولة التاسعة الأخيرة على ملعب «واندا متروبوليتانو» في نوفمبر المقبل، بعد أن يستضيف مالطا قبلها بثلاثة أيام في قادش.

وبما أن السويد ستلتقي رومانيا في الجولة المقبلة، فهذا الأمر يجعل إسبانيا التي أهدرت أمام النرويج نقاطها الأولى في التصفيات الحالية بعد فوزها بمبارياتها الست الأولى، بحاجة الى العودة من سولنا بنقطة لضمان بطاقتها إلى النهائيات حتى لو خسرت مباراتيها الأخيرتين.

وكان التعادل في مباراة السبت هو الأول لإسبانيا في التصفيات الأوروبية منذ سبتمبر 2007 حين حققت النتيجة ذاتها أمام آيسلندا، لكنه لم يكن كارثيا على فريق المدرب روبرت مورينو لاسيما أن لا روخا يخوض مباراة الثلاثاء في سولنا متحليا بثقة المواجهات الثلاث الأخيرة التي فاز بها على السويد (2-صفر في تصفيات كأس أوروبا 2008 و2-1 في دور المجموعات للبطولة ذاتها و3-صفر في ذهاب التصفيات الحالية).

لكن هذه الانتصارات أتت تحققت خارج السويد، في حين أن الزيارة الأخيرة لإسبانيا الى أرض منافستها انتهت بالهزيمة صفر-2 في أكتوبر 2006 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2008.

وستكون رومانيا المستفيد الأكبر في حال نجحت إسبانيا في تحقيق فوزها الرسمي الأول على الأراضي السويدية، لأن ذلك سيمكنها من التقدم الى المركز الثاني بفارق نقطتين عن فريق المدرب يانيه أندرسون بحال استغلت عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزها الثالث تواليا على حساب النروج.

ولحساب نفس المجموعة تستضيف جزر فارو ، صاحبة المركز الأخير بدون نقاط، منتخب مالطا، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الرابعة، ستكون إيرلندا أيضا أمام فرصة حسم تأهلها إلى النهائيات لكن يتوجب عليها الفوز خارج ملعبها على منافستها سويسرا، ولن تكون المهمة سهلة للمنتخب الإيرلندي استنادًا إلى مشواره في هذه التصفيات حيث عجز عن تحقيق الفوز خارج ملعبه سوى مرة واحدة في الجولة الافتتاحية على حساب منتخب جبل طارق، كما أنه قادم من تعادل على أرضه أمام سويسرا .

ويتصدر المنتخب الإيرلندي المجموعة بـ12 نقطة وبفارق المواجهة المباشرة عن الدنمارك الثانية، فيما تراجعت سويسرا إلى المركز الثالث بثماني نقاط بعدما تلقت هزيمتها الأولى على يد الدنمارك، يوم السبت الماضي.

وخاض المنتخب السويسري خمس مباريات حتى الآن، فيما لعبت إيرلندا والدنمارك، الغائبة عن هذه الجولة، ست مباريات، ما يجعله في قلب الصراع على إحدى بطاقتي المجموعة الى النهائيات.

ولحساب نفس المجموعة يستضيف منتخب جبل طارق، صاحب المركز الأخير بدون نقاط، منتخب جورجيا، صاحب المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

وفي المجموعة العاشرة تحل إيطاليا، بعدما ضمنت تأهلها، ضيفة على ليشتنشتاين، حيث يبدو المنتخب الإيطالي مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه الثامن تواليًا من أصل ثمانية مباريات، في وقت ما زال الصراع قائما بقوة على البطاقة الثانية بين فنلندا، أرمينيا والبوسنة.

ولحساب نفس المجموعة تتواجه فنلندا، صاحبة المركز الثاني برصيد 12 نقطة، مع أرمينيا، صاحبة المركز الرابع برصيد 10نقاط، فيما تحل البوسنة صاحبة المركز الثالث برصيد 10 نقاط ، ضيفة على اليونان بطل 2004 التي فقدت الأمل منطقيا بالتأهل كونها جمعت 5 نقاط من 7 مباريات، لتقبع في المركز الخامس