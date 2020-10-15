بريطانيا: إضافة مناطق جديدة للمستوى الثاني من حالة الإغلاق الكامل بإنجلترا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الخميس، إضافة مناطق جديدة بانجلترا للمستوى الثاني من حالة الإغلاق الكامل بدءا من بعد غد السبت القادم، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).

وقال الوزير البريطاني -أمام النواب بمجلس العموم البريطاني حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية- إن المناطق الجديدة تشمل (مقاطعة إسكس وديربيشاير وأيرواش وبلدة تشيسترفيلد ومدينة يورك وبارو إن فيرنس).

ويعني الانتقال للمستوى الثاني من الإغلاق الكامل بأنه غير مسموح بالتجمعات داخل المباني والأماكن المغلقة.

وكان عمدة لندن صادق خان قد قال في بيانه الافتتاحي أمام مجلس المدينة: "نحن في لحظة حرجة في معركتنا ضد (كورونا) في لندن، فالفيروس ينتشر بسرعة في كل ركن من أركان مدينتنا".

وأضاف: "سنصل قريبا إلى متوسط 100 حالة لكل 100 ألف شخص، مع وجود عدد كبير من الأحياء التي تجاوزت بالفعل هذا الحد، عدد الأشخاص الذين يطلبون الرعاية الطبية كبير، ويذهب المزيد من المرضى إلى وحدات العناية المركزة، وللأسف، فإن عدد سكان لندن الذين يموتون كل يوم يتزايد مرة أخرى".

وتمنع القرارات الجديدة تجمع أكثر من ستة أشخاص في الأماكن الخارجية بما في ذلك الحدائق أو أي مكان آخر، كما أنها تطالب الأشخاص بتقليل عدد الرحلات التي يقومون بها في وسائل النقل العام قدر الإمكان، ويحظر على الأسر الاختلاط في المطاعم.

يذكر أن الجانب الأكبر من حالات الإصابة يقع في وسط وشمال إنجلترا، بينما تفرض قيود في المناطق الأخرى من البلاد مثل اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية مثل إغلاق الحانات.