«البديل اليميني» بألمانيا واصفا تشديد إجراءات مكافحة كورونا: تعسف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض في البرلمان الألماني القرارات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووصفها بأنها تعسفية وضارة للاقتصاد.

وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب اليميني أليس فايدل اليوم الخميس بالعاصمة برلين: "نتائج هذه القمة (اجتماع الحكومة والولايات) تعني إغلاق جديد على مراحل. يتعرض الاقتصاد المتهالك بالفعل لمزيد من الخنق".

وأضافت فايدل: "الإجراءات التي تم اتخاذها تلحق بشكل مؤكد أضرارا اقتصادية هائلة، بينما لا يمكن إثبات منفعتها للحد من الوباء".

وأشارت إلى أن الكثير من حالات الحظر والتقييدات مثل حظر الإقامة الفندقية أو فرض ساعات حظر تعد تعسفية وغير متناسبة، وقالت: "تحديد عدد الأشخاص في احتفالات وتجمعات أخرى يصعب السيطرة عليه ويصيب الحقوق الأساسية".

يذكر أن الحكومة والولايات الألمانية قررت أمس الأربعاء تشديد إجراءات مكافحة الوباء في النقاط التي يزداد بها خطر الإصابة خوفا من انتشار الفيروس بشكل لا يمكن السيطرة عليه.