مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بالمهندسين

لقيت سيدة مصرعها، بعدما دهستها سيارة أثناء عبورها شارع البطل أحمد عبدالعزيز بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.



تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة غرفة تفيد بتلقيها بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى ووجود متوفية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين أنه أثناء عبور سيدة للشارع صدمتها سيارة ولقيت مصرعها على الفور وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



تم التحفظ على السائق وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.