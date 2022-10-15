ولي العهد السعودي يقدم 400 مليون دولار حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا

تعهد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم 400 مليون دولار حزمة مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً اليوم، بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، وذلك وفقا لما جاء في وكالة الأنباء السعودية (واس).

وهنأ الرئيس الأوكرانى، في بداية الاتصال، ولي العهد على تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، كما عبر عن شكره وامتنانه لتصويت المملكة لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، أكد ولي العهد أن تصويت المملكة لصالح القرار نابع من دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وتأكيدها على احترام سيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار، وحل النزاعات بالطرق السلمية.

كما أعرب الرئيس الأوكرانى، عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد السعودي الاستمرار في جهود الوساطة الهادفة إلى إيجاد حل للأزمة.

وأعرب عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على قرار القيادة السعودية بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار، التي ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين الأوكرانيين في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، وأكد أن هذه المساعدات الإنسانية دليل على ما يوليه ولي العهد من حرص للإسهام في تخفيف المعاناة الإنسانية، ولن ينسى الشعب الأوكراني هذه المواقف الإنسانية النبيلة التي تثبت صداقة المملكة العربية السعودية لأوكرانيا.

من جهته، أكد ولي العهد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد، واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة.