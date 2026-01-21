محمد محمود يحصد إشادات الجمهور عن أول بطولة درامية له في «بيت بابا»

يحرص الفنان محمد محمود، منذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل "بيت بابا"، على مشاركة ردود أفعال الجمهور على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي حول أول بطولة مطلقة له بالدراما التلفزيونية؛ حيث يحظى أدائه بإشادات واسعة اعتبرها كثيرون تتويجا لمشوار فني طويل يستحق خلاله فرصا أكبر، إذ تركزت معظم الإشادات حول حضوره القوي وقدرته على تقديم شخصية تجمع بين الكوميديا الساخرة والوجع الإنساني.

ورغم تصدر اسم الفنان محمد أنور تتر العمل، إلا أن الأحداث تدور في مجملها حول "أسعد" -الذي يلعب دوره محمد محمود- ناظر المدرسة السابق، وعلاقته بأبنائه وزوجته، والأزمات التي يواجهها داخل أسرته في ظل تغيرات مجتمعية متسارعة، ليكون محمد محمود هو المتصدر الحقيقي لأحداث العمل.

وتنوعت تعليقات الجمهور ما بين الإعجاب بأفكار الشخصية ورسائلها التربوية، حيث كتب أحد المتابعين: "شكرا بابا أسعد، شخصية أسعد وأداء الفنان محمد محمود وأفكاره في تربية الأبناء لازم تكون محل اهتمام لكل الأسر المصرية والعربية"، معتبرا أن المسلسل يقدم كوميديا هادفة تدعو الآباء والأبناء معا لمراجعة مفاهيم تربوية بدأت تتلاشى، مثل أهمية القدوة الحسنة، والتواصل الجيد، وتعليم القيم والأخلاق، والتشجيع والتحفيز، مع المراقبة والتوجيه دون إفراط أو قسوة، وقال إن "أسعد مش غلطان، لكنه تواجد في زمن أصبح فيه الخطأ هو السائد".

وأشاد متابعون آخرون بالمشاهد التي جمعت "أسعد" بالطلاب داخل المدرسة، خاصة تلك التي أثارت جدلا حول الانضباط والمظهر، مؤكدين أن السخرية في هذه المشاهد لا تستهدف الضحك فقط، بل تفتح بابا للتساؤل حول حدود السلطة التربوية، وهل ما يقدمه "أسعد" انضباط حقيقي أم تشدد مبالغ فيه؟.

كما وصف عدد من مستخدمي السوشيال ميديا محمد محمود بأنه "فنان مهدور حقه"، مشيدين بـ"دمه الخفيف" وأدائه اللافت في المسلسل، ومؤكدين أن المساحة التي حصل عليها في "بيت بابا" أعادت تقديمه للجمهور كبطل قادر على قيادة عمل درامي، حيث كتب أحدهم: "محمد محمود عامل دور عظمة وبيأكد إنه يستحق البطولة من زمان".

وتدور أحداث مسلسل "بيت بابا" في إطار كوميدي اجتماعي حول ناظر مدرسة متقاعد يتفرغ لإدارة شئون أسرته بعد سنوات طويلة قضاها في العمل، ليكتشف أن السيطرة على فوضى البيت وتغيرات الأبناء أصعب بكثير من إدارة مدرسة كاملة، في معالجة درامية ساخرة تحمل في طياتها وجعا إنسانيا ورسائل اجتماعية واضحة.

المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويشارك في بطولته كلا من: محمد أنور، انتصار، محمد محمود، مريم الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، عبدالرحمن حسن، سليم هاني، أحمد عبد الحميد، وناين خالد.