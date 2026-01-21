النرويج تنضم للسويد في رفض دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بانضمام النرويج إلى السويد في رفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام.

وأمس الثلاثاء، قال نائب وزير الخارجية النرويجي، أندرياس موتزفيلد كرافيك، لصحيفة "أفتنبوستن"، إن النرويج لن تشارك في مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "مجلس السلام" بالطريقة التي تعرض بها الخطة حاليا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووفقا لنسخة من رسالة ومسودة ميثاق اطلعت عليها رويترز، فإن المجلس سيرأسه ترامب مدى الحياة وسيبدأ بتناول أزمة الصراع في غزة ثم يتم توسيع نطاق عمله للتعامل مع صراعات أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترشون، للصحفيين في دافوس إن بلاده لن تشارك في مبادرة "مجلس السلام" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالنص المقدم حتى الآن.

وأمس الثلاثاء، أعلن ترامب أن "مجلس السلام" الذي شكله حديثًا "قد" يحل محل الأمم المتحدة، التي انتقدها لعدم فعاليتها في إنهاء الحروب.

وقال ترامب للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "لم تكن الأمم المتحدة مفيدة على الإطلاق، أنا من أشد المعجبين بإمكانيات الأمم المتحدة، لكنها لم ترقَ إلى مستوى هذه الإمكانيات قط، كان ينبغي على الأمم المتحدة أن تنهي جميع الحروب التي أنهيتها بنفسي، لم أذهب إليها قط، ولم يخطر ببالي حتى الذهاب إليها".

وشُكّل "مجلس السلام" كجزء من اتفاق ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية مع حركة "حماس" في غزة، وأرسل هذا الأسبوع دعوات إلى قادة العالم للانضمام إلى المجلس، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.