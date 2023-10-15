افتتاح برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات الأوقاف بالغربية

انطلقت أولى فعاليات برنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف الغربية اليوم الأحد، حيث افتتح محمود عبد الله عبد الرحمن عميد كلية أصول الدين بطنطا، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية أوقاف الغربية بالتعاون مع جامعة الأزهر، وذلك بالقاعة الكبرى لكلية أصول الدين بطنطا، وبحضور يسري محمد عبدالخالق أستاذ الثقافة الإسلامية، وخالد خضر مدير مديرية أوقاف الغربية، وعدد من مديري إدارات الأوقاف والأئمة والواعظات بالمديرية.

وأعرب محمود عبد الله عبد الرحمن عبد الحليم عميد كلية أصول الدين بطنطا، عن شكره لوزارة الأوقاف ووزيرها محمد مختار جمعة، على هذه البرامج المتميزة، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف شهدت طفرة غير عادية في مجالات التدريب والتثقيف وفي كل المجالات، وذلك تعزيزًا لدورها ومكانتها في العالم الإسلامي وهي تعبر بحق عن قوة مصر العظيمة وكيانها الكبير.

من جهته أكد يسري محمد عبد الخالق، أستاذ الثقافة الإسلامية، إلى أن الداعية العالم بكل ما يدور من حوله على المستويين المحلي والعالمي، بمثابة نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم.

وقال خالد خضر، إن وزارة الأوقاف تهتم ببناء الداعية ثقافيًّا وماديًّا وعلميًّا وفي جميع المجالات لمواكبة جميع التطورات، وأن وزارة الأوقاف حققت طفرة ملموسة في اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى.