الإمارات تحبط مخطط تشكيل عصابي دولي لإدخال مخدرات بـ14 مليون درهم

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة بالإمارات، من الإطاحة بتشكيل عصابي دولي مكون من 32 متهما من جنسيات عربية وآسيوية، حاول تهريب كمية من المواد المخدرة، وأكثر من مليون قرص من المؤثرات العقلية داخل الإمارات، عبر إحدى الدول المجاورة تقدر قيمتها السوقية بـ14 مليون درهم.

وقال مسئولون، في شرطة الشارقة للصحفيين اليوم الأحد، إن العملية تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لدولة مجاورة، لم تعلنها.

وقال العقيد ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، إن معلومات وردت للشرطة بوجود نشاط عصابي دولي بصدد جلب كميات من المواد المخدرة، بغرض ترويجها والاتجار بها داخل الإمارات.

وأضاف أنه بعد التأكد من صحة المعلومات وبناء على الأدلة والمراقبة الدقيقة على مدار الساعة، ألقي القبض على أحد أطراف التشكيل العصابي وبحوزته 50 كيلو جراما من مخدر الحشيش، و49 لترا من الكريستال السائل.

وتبين أن أفراد التشكيل يتلقون التعليمات من عنصر يقطن خارج الدولة، وباستمرار عمليات البحث والتحري؛ كشفت عناصر المكافحة عن طبيعة المخطط الإجرامي الممتد بين الدول، بوجود نشاط لأطراف أخرى تتبع التشكيل العصابي ‏ذاته، اتخذت أحد المستودعات في الإمارات مقراً سرياً لها لتخزين المواد المسمومة.

وأضاف أنه تم وضع خطة محكمة تمكنت من خلالها شرطة الشارقة من القبض على باقي عناصر التشكيل العصابي، وضبط مليون و170 ألف قرص من المؤثرات العقلية.