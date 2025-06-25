ريال مدريد يقترب من حسم صفقة كاريراس

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اقترب نادي ريال مدريد من حسم صفقة ألفارو كاريراس، ظهير بنفيكا، خلال الميركاتو الصيفي.

وحاول الريال حسم الصفقة قبل كأس العالم للأندية، لكن لم يصل لاتفاق نهائي في الوقت المناسب مع بنفيكا حول الشروط المالية.

وقال برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني: "لقد حسمت الصفقة. سبب الخلاف بين بنفيكا وريال مدريد أن الأخير أراد دفع الأموال على أقساط".

وأضاف البرنامج الإسباني: "نجح ريال مدريد في فرض كلمته بالمفاوضات، وربما سيرد لبنفيكا هذا الجميل في المستقبل".

وتابع الشيرنجيتو: "سيحصل ألفارو كاريراس على 3.5 ملايين يورو صافية سنويًا، وسيوقع على عقد لمدة 5 سنوات".

وينتظر ريال مدريد انتهاء مشوار بنفيكا في كأس العالم للأندية من أجل استكمال إجراءات صفقة كاريراس.