استشهد 6 فلسطينيين وأُصيب آخرون، منذ فجر الأحد، في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة جماعية منذ نحو عامين، ووسط مزاعم تل أبيب بتقليص عملياتها العسكرية.

وأفادت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مبان سكنية وخيام نازحين في مناطق متفرقة بالقطاع.

تأتي الهجمات الإسرائيلية بينما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه يعتقد أن حركة حماس باتت "مستعدة لسلام دائم"، داعيا تل أبيب إلى وقف قصف غزة "فورا" من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وجاءت تصريحات ترامب في إطار رده على بيان حماس، التي أعلنت فيه موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين وفق مقترحه، وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين.

-جنوب غزة

وفي التفاصيل، استشهد 4 فلسطينيين من منتظري المساعدات في محيط محور التوزيع الأمريكي-الإسرائيلية بمنطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو، آلية لتوزيع المساعدات عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، يسميها الفلسطينيون "مصائد الموت".

وعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات في أماكن التوزيع التي رفضتها الأمم المتحدة، موقعا آلافا منهم بين شهيد وجريح.

وأصيب عدد من الفلسطينيين إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل على خيام النازحين شرقي منطقة أصداء شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق بوسط خان يونس، فيما شنت المقاتلات غارتين على أنحائها الشمالية.

-شمال القطاع

وفي شمال القطاع، استشهد فلسطيني في هجمات إسرائيل المتواصلة على أنحاء مختلفة من مدينة غزة، فيما لم ترد تفاصيل بشأنه.

كما أُصيب عدد من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف الطوابق العُليا لعدة مبان سكنية في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وأصيب عدد آخر من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلتي اللوح وأبو شعبان في حي الصبرة أيضا.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصف أنحاء بحي النصر ومنطقة المقوسي شمال غربي مدينة غزة.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مفترق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

-وسط القطاع

ووسط القطاع، استشهد فلسطيني وأٌصيب آخرون من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال قرب مركز التوزيع بمحيط محور نتساريم.

كما جدد الجيش قصفه لمبنى جامعة الأزهر في محيط محور نتساريم.

وشنت مقاتلات إسرائيلية غارة على شرقي مخيم المغازي، فيما قصفت المدفعية مناطق بشمالي مخيم البريج.

والسبت، أعلن مكتب نتنياهو الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج الفوري عن جميع الأسرى الإسرائيليين.

فيما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي وهيئة البث العبرية الرسمية عن توجيه القيادة السياسية بوقف عملية احتلال مدينة غزة و"تقليص النشاط العسكري في القطاع ليكون دفاعيا بحتا".

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

وتقدر تل أبيب وجود 48 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 67 ألفا و74 شهيدا، و169 ألفا و430 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 459 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.