وزير التجارة الأمريكي يلتقي بوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل

يجتمع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، لمناقشة العلاقات التجارية المتضاربة.

ويندرج على جدول الأعمال تنفيذ صفقة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي أبرمت في يوليو/تموز الماضي، بالإضافة إلى قضايا عالمية مثل الطاقة الفائضة والحمائية.

واتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطبيق رسوم أساسية بنسبة 15% على معظم واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

وكانت واشنطن قد هددت في السابق بفرض رسوم أعلى بكثير.

وفي المقابل، قدم الاتحاد الأوروبي عدة تنازلات، بما في ذلك الوعد بشراء ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية بحلول نهاية ولاية ترامب واستثمارات رئيسية أخرى.

ومع ذلك، لا تزال بعض تفاصيل الاتفاق وتنفيذه غير واضحة.

كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء عواقب السياسات التجارية التقييدية لواشنطن في عهد ترامب.

وهناك مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع من مناطق أخرى إلى بيع الطاقة الفائضة العالمية للاتحاد الأوروبي بأسعار إغراق بدلا من الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ضغط إضافي على الاقتصادات الأوروبية.