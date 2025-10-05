7 شهداء وعدد من المصابين بقصف إسرائيلي على غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأحد، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة في اليوم الـ730 للإبادة.

واستشهد الشاب محمود رمضان الشيمي متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال قبل أيام قرب جسر وادي غزة.

فيما استشهد أربعة من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوبي القطاع.

كما سقط المواطن محمود رامي الشنباري من بلدة بيت حانون شمالي القطاع قرب مركز مساعدات الشاكوش شمال غربي رفح.

وارتفع عدد شهداء مجزرة قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة عبد العال في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة أمس إلى 19 بعد انتشال طفل شهيد من تحت الأنقاض.

وفجرت قوات الاحتلال مجنزرة مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة غزة من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي واستهداف منازل المواطنين وارتكاب المجازر كما حدث بالأمس، باستهداف منزل لعائلة عبد العال في حي التفاح شمال شرقي المدينة.