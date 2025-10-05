قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن الوضع حتى الآن في محافظة البحيرة مطمئن، مضيفة أن المحافظة لديها أراضي طرح النهر تشمل 5 مراكز في المحافظة، فضلا عن تواجد القناطر الرئيسية للنيل «إدفينا» في مركز رشيد.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر MBC» مصر» أن المساحات الأكبر من أراضي طرح النهر تقع في نطاق مركز ومدينة كوم حمادة، لافتة إلى أن المنطقة المغمورة بالمياه حاليا هي حوالي 61 فدانا من الأراضي الزراعية في مركز ومدينة كوم حمادة.

وأوضحت أن الـ61 فدانا توجد بها زراعات قائمة؛ لكن «من حيث حجم الضرر الأمور تحت السيطرة حتى الآن» بسبب منسوب المياه غير العالي.

وأشارت إلى أن معدل الغمر في هذه الأراضي لا يتخطى 60 سم، ويتراوح بين 30 إلى 60 سم، مؤكدة أن الأمور مستقرة، لا سيما وأن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع الوضع على مدار الساعة.

وأضافت أن معدل الغمر الحالي يمكن التعامل معه، لافتة إلى أن غمر أراضي طرح النهر هو مشهد موسمي يتكرر سنويا.

ولفتت إلى أداء بجولة ميدانية يوم السبت لمتابعة منسوب المياه، مشددة أن الوضع مطمئن حتى الآن.

وأكدت أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد منذ أكثر من شهر، مع تنسيق مستمر مع وزارتي الري والزراعة، منوهة إلى بدء التحذيرات المبكرة لكل المزارعين على ضفاف طرح النيل ضمن الـ5 مراكز.