شهدت مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة بشكل مفاجئ، وذلك تزامنًا مع بدء الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، حيث سجلت الصغرى نحو 20 درجة مئوية على الإسكندرية.

ورفعت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية درجة الطوارئ القصوى بجميع قطاعاتها، ونشرت سيارات ومعدات الصرف في مناطق التمركز، وأوقفت الإجازات والراحات للعاملين، إلى جانب الاستمرار في أعمال تطهير الشنايش والمطابق لضمان جاهزية الشبكات لاستقبال مياه الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت توافر فرص لسقوط أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة خلال فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، مما يساهم في تلطيف الأجواء نهارًا وليلاً، بينما قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.