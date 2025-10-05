السيسي يعقد اجتماعا بقيادة القوات المسلحة بالعاصمة الإدارية في إطار احتفالات الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قادة القوات المسلحة، يتبعه لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ذلك في إطار الاحتفالات التي تشهدها مصر والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص القيادة السياسية على متابعة جهود القوات المسلحة في أداء مهامها الوطنية، وتأكيد دورها الراسخ في حماية أمن الوطن وصون مقدراته، وتخليدًا لذكرى النصر العظيم الذي سطره أبطال الجيش بدمائهم وتضحياتهم دفاعًا عن تراب الوطن.