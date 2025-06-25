الجامعة العبرية: مقتل 29 إسرائيليا وإصابة 3491 في الهجمات الإيرانية

أفادت معطيات معهد تابع للجامعة العبرية في القدس بمقتل 29 إسرائيليا وإصابة 3491 في الهجمات الإيرانية التي نفذتها طهران ردا على عدوان تل أبيب عليها خلال 12 يوما.

وقال معهد دراسات الأمن القومي، في معطيات نشرها على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، إن 29 إسرائيليا قتلوا وأصيب 3 آلاف و491 آخرون في الهجمات الصاروخية الإيرانية.

وفي أرقام أقل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا.

وأضاف المعهد أنه جرى إجلاء 10 آلاف و996 إسرائيليا من منازلهم، كما قدم 28 ألفا و700 شخص مطالبات تعويض إلى سلطة الضرائب نتيجة أضرار لحقت بممتلكاتهم.

وذكر أن إيران أطلقت 591 صاروخا باليستيا على إسرائيل خلال 12 يوما، سقط منها أكثر من 50 صاروخا في مواقع مختلفة.

وأفاد أن إيران أطلقت أكثر من 1050 طائرة مسيّرة، وصلت 570 منها إلى داخل الحدود الإسرائيلية، وسقطت واحدة منها في موقع داخل إسرائيل (لم يحدده).

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وأسفر عن 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين.

ومع رد إيران الصاروخي على إسرائيل وتكبيدها خسائر كبيرة، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران مدعية "نهاية" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.