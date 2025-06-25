 روسيا: أمريكا وإيران تختلفان بشأن حجم تضرر منشآت طهران النووية - بوابة الشروق
الأربعاء 25 يونيو 2025 4:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

روسيا: أمريكا وإيران تختلفان بشأن حجم تضرر منشآت طهران النووية

وكالات
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 4:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 4:40 م

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشؤون الخارجية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة وإيران تختلفان بشأن حجم الأضرار التي ألحقتها الضربات الجوية الأمريكية بالمنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف أوشاكوف أن موسكو ترحب بوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل وتأمل أن يستمر، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأشار إلى ما وصفه باختلاف التقييمات بشأن تأثير الهجوم الأمريكي.

وتابع في تصريحات للصحفيين: "الجهة التي نفذت الضربات تعتقد أن أضراراً جسيمة وقعت. والجهة التي تلقت هذه الضربات تعتقد أن كل شيء كان معداً مسبقاً، وأن هذه المنشآت لم تتضرر بشدة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك