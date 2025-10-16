الشرطة التونسية تفرق محتجين غاضبين ضد التلوث البيئي في قابس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين غاضبين وسط مدينة قابس جنوب تونس مساء اليوم الأربعاء بسبب تدهور الوضع البيئي في الجهة.

وشهدت المدينة في وقت سابق بعد ظهر اليوم، مسيرة شارك فيها الآلاف من الأهالي للدعوة إلى تفكيك وحدات صناعية تتبع مجمع كيميائي بعد تواتر حالات اختناق جماعية لتلاميذ في مدرسة "شط السلام" القريبة من المصنع.

ولاحقت الشرطة بعد تفرق المسيرة، مجموعات من المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف.

وقال شهود لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن مجموعات من المحتجين تجمعوا بشارع الجمهورية وسط قابس لتبدأ حالات كرّ وفرّ مع عناصر الشرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو دخانًا كثيفًا في الشوارع بسبب الغاز المسيل للدموع.

وتعاني ولاية قابس الساحلية التي تقع على بعد 400 كيلومتر جنوبي العاصمة، من مشكلات بيئية منذ عقود ونسبة مرتفعة من إصابات أمراض السرطان، بسبب تواجد مصانع كيميائية المُشغّل الرئيسي في الجهة.

ويطالب الأهالي بتطبيق قرار حكومي سابق منذ عام 2017 بتفكيك الوحدات الصناعية التي أضرّت بشواطئ قابس والثروة السمكية بشكل كبير.

وردد المحتجون اليوم "الشعب يريد تفكيك الوحدات" ورفعوا شعارات مثل "باستا" (كفاية) و"قابس تستغيث" و"أوقفوا التلوث".

وقال الاتحاد الجهوي للشغل "إن قابس جهة منكوبة" وطالب الدولة بتدخّل سريع، مشيرًا إلى اهتراء التجهيزات المستخدمة في المجمع الكيميائي ما تسبب في تسريبات غازية متكرّرة.

ودعا الرئيس قيس سعيّد في وقت سابق بالقصر الرئاسي ممثلي الحكومة بالتنقل إلى قابس للتفاوض مع الأهالي وعرض حلول للأزمة البيئية المتفاقمة.